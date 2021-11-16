Üye Girişi
Son dakika haberi: Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi: Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü

16.11.2021 16:13

Son dakika 3. sayfa haberi... Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü Annenin şikayeti üzerine baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Antalya'nın Serik İlçesi'nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü

Annenin şikayeti üzerine baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi'nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlayan polis, babayı gözaltına aldı.

Olay, Serik İlçesi Orta Mahallede bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı" sözlerine yer verdi.

Son dakika haberi: Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü
Son dakika haberi: Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü
Son dakika haberi: Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü
Son dakika haberi: Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü

Elif Ada, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti 16:09 İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz 16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber 15:51 Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor 15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Son Dakika Haberleri
16:09 İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti
16:09 TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil
16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz
16:01 Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi
16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
15:57 Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı
15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
15:51 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı
15:50 Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber
15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor
TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil         
16:09
Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi         
16:02
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı         
15:57
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü         
15:50
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Cinnet getiren adam baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor Cinnet getiren adam baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor         
15:11
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 16:20:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Babası 3 aylık Elif Ada'yı döverek öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement