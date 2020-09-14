ISPARTA Görüntülerde şiddet gören engelli, dayaktan yoğun bakımda yatmış - Son Dakika

Görüntülerde şiddet gören engelli, dayaktan yoğun bakımda yatmış

*- Isparta'da birlikte yaşadığı yaşları 44, 53 ve 61 olan zihinsel engelli 3 çocuğundan birini döverken komşuları tarafından görüntülenen ve polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan baba A.A.'nın (82) komşuları, açıklamalarda bulundu.

*- Komşu Hüseyin Ersoy, görüntülerde dövülen H.A.'nın bir süre önce dayaktan dolayı yoğun bakımda yattığını, yeni tedavi olup eve döndüğünü söyledi.

Davraz Mahallesi 3906 sokaktaki 3 katlı apartmanda 12 Eylül akşamı meydana gelen olayda, binanın giriş katından sesler geldiğini duyan mahalleli, perdesi açık pencereden içeriyi kontrol ettiklerinde, A.A.'nın, kendisiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli çocuklarından H.A.'yı (61) dövdüğünü fark etti. Kanepede oturan A.A.'nın önüne oturttuğu H.A.'yı tokatlayıp, hırpaladığı ve üzerine sandalyeyle bastırdığını gören mahalle sakinleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, durumu da polise bildirdi.

ÇOCUKLARI KORUMAYA ALINDI

İhbarın ardından olay yerine polis ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Baba A.A., eve gelen polis tarafından gözaltına alındı. Babanın darbettiği H.A. ile diğer engelli kardeşler A.A. (44) ve M.A. (53) ise korumaya alındı. Dayak anının komşular tarafından kaydedildiği olayın ardından gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'KIZINI DÖVEREK YOĞUN BAKIMDA YATMASINA SEBEP OLDU'

Yaşanan olayın ardından A.A.'nın komşuları açıklamalarda bulundu. Komşu Hüseyin Ersoy, görüntülerde dayak yiyen H.A.'nın yine bir süre önce dayaktan dolayı yoğun bakımda yattığını ve yeni tedavi olup eve döndüğünü söyledi. Hüseyin Ersoy, "Baba, çocukları döverek eziyet ettiği için yardımcı olmak istedik. Mahalle sakini komşularımızla devamlı yardımcı olup, yemek ve yiyecek verdiğimiz halde onları kabul etmeyip çöpe atan baba çocuklarının kesinlikle yeme içme gibi bakımlarını yapamadığı için mahalle sakinlerimizi de tehdit ediyor. Daha önce de kızı H.A.'yı döverek yoğun bakımda yatmasına sebep olan baba, kızının kasık kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Biz de mahalle sakinleri olarak vicdanımız el vermediği için emniyet ve sosyal hizmetler müdürlüğüne bildirip, çocukların orada güzel bir şekilde bakılmasını istedik. Şikayet eden veya sebep olan komşularımıza teşekkür ederiz" dedi.

'ÇOCUKLARINI DÖVDÜĞÜNE BİRKAÇ KEZ ŞAHİT OLDUK'

Başka bir komşu Nurdan Dingil de "Daha önce de A.A. amcanın çocuklarını dövdüğüne birkaç kez şahit olduk. Seslerini duyuyorduk. İşte müdahalede bulunuyorduk. Müdahale ettiğimizde kapıları örterek, pencereleri kilitliyordu. Çocuklara gizli saklı çok yemek vermişliğimiz var. İnsanlar zannediyor ki amcanın maddi durumu yok, bakamıyor ama maddi durumu yeterlidir. Çocuklar babasından çok korkuyor. Yemek yedirirken bile gördüğü zaman kaçarak gidiyorlar. Birkaç kez dövdüğüne şahit olduk. Çocuklar kurtuldu, çok sevinçliyiz. Yaptık çok mutluyuz. Pişman değiliz, korkumuz da yok" diye konuştu.

3 ENGELLİ KARDEŞ MERKEZE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan 3 engelli kardeşin özel bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiği, bütün ihtiyaçlarının kurum yetkilileri tarafından karşılandığı ve artık babaya verilmeyeceği belirtildi.