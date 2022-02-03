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Son dakika haberi: Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (2)

03.02.2022 17:41
Son dakika haberi: Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (2)

Edinilen son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİBursa'da, 7 bıçak darbesi ile oğlu Muhammet Cem Uysal tarafından öldürülen Halil Uysal'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, 7 bıçak darbesi ile oğlu Muhammet Cem Uysal tarafından öldürülen Halil Uysal'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uysal için Orhangazi ilçesi Muradiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye evden kaçarak kendisini kurtaran eşi Mürvet Uysal da katıldı. Mürvet Uysal, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Halil Uysal cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),


Son dakika haberi: Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (2)
Son dakika haberi: Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (2)
Son dakika haberi: Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (2)
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Bursa Adli Tıp Kurumu, Halil Uysal, Otopsi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (2) - Son Dakika
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