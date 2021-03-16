Son dakika haberi: Babasını birinci katta öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Babasını birinci katta öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış (2)
16.03.2021 12:50
Son dakika gelişmesine göre 8 KEDİ, 1 PAPAĞAN BESLİYORLARMIŞAntalya'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü villada oturan Gider ailesinin, yaklaşık 1 yıldır bu binada olduğu kaydedildi.
8 KEDİ, 1 PAPAĞAN BESLİYORLARMIŞ
Antalya'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü villada oturan Gider ailesinin, yaklaşık 1 yıldır bu binada olduğu kaydedildi. Ailenin evde 1 papağan ile 8 kedi beslediği, hayvanlara bir süre komşuları ve yakınları tarafından bakılacağı kaydedildi.
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