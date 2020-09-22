Son dakika haberi! Babasını kaybettiği koronavirüsü yendi, immün plazma bağışçısı oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Babasını kaybettiği koronavirüsü yendi, immün plazma bağışçısı oldu

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde koronavirüse yakalanan ve 36 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan, ancak aynı hastalıktan babası İbrahim Göl'ü (86) kaybeden Hacı Göl (35), immün plazma bağışçısı oldu.

Son dakika haberi! Babasını kaybettiği koronavirüsü yendi, immün plazma bağışçısı oldu, System.String[]

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde koronavirüse yakalanan ve 36 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan, ancak aynı hastalıktan babası İbrahim Göl'ü (86) kaybeden Hacı Göl (35), immün plazma bağışçısı oldu. Göl, "Yaşamış olduğum bu zor süreçte başkalarının canlarının yanmasına göz yumamazdım ve 'inşallah faydalı olurum' umuduyla immün plaza bağışında bulundum" dedi.

Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Hacı Göl ve babası İbrahim Göl, haziran ayında yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Baba ve oğlunun hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Hacı ve İbrahim Göl, hastanede tedaviye alındı. İbrahim Göl, hastanede 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. İbrahim Göl, oğlu hastanede tedavi gördüğü sırada, Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. Oğlu Hacı Göl ise 36 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

'İNŞALLAH BAŞKA HAYATLAR KURTULUR'

Hacı Göl, aynı hastalığa yakalanan insanların kurtulması için immün plazma bağışçısı olmaya karar verdi. Kızılay Kan Merkezi'ne gelen Göl, hastalara umut olmak amacıyla immün plazma bağışında bulundu. 3 ay önce koronavirüse yakalandığını belirten Göl, "Koronavirüse yakalandıktan sonra 36 gün süren tedavinin ardından sağlığıma kavuştum. Ancak, bu süre içinde canım babamı kaybettim. Yaşamış olduğum bu zor süreçte başkalarının canlarının yanmasına göz yumamazdım ve 'inşallah faydalı olurum' umuduyla immün plaza bağışında bulundum. İnşallah bu vesileyle başka hayatlarda kurtulur. Ben sağlığına kavuşan herkesin immün plazma bağışında bulunmasını istiyorum. Vatandaşlarımız bu konuda lütfen duyarlı olsun. Kimse 'bana bulaşmaz' demesin. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına lütfen uyalım" diye konuştu.


Koronavirüs, Haziran, Kayseri, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Babasını kaybettiği koronavirüsü yendi, immün plazma bağışçısı oldu - Son Dakika

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