Son dakika haberi: Babasını kazada kaybeden genç isyan etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Salih Kişmir'in oğlu Abdullah Kişmir, sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti. 'Ben mağdur oldum babamı kaybettim' diyerek yetkililere seslenen Kişmir, "Trafikte makas atarak ilerleyen bu trafik canavarı başkalarının da canını yakmasın. Elini kolunu sallayarak gezmesin, tutuklu yargılanmasını istiyorum" dedi.

Nazilli'de Aydın- Denizli devlet karayolu üzerinde 27 Eylül Salı günü 17 yaşındaki ehliyetsiz Y.D.M.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu seyyar hurdacılık yapan Mehmet Salih Kişmir hayatını kaybetmiş, eşi ve 6 çocuğu yetim kalmıştı. Polis tarafından gözaltına genç sürücü Y.D.M'nin işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hayatını kaybeden Kişmir'in oğlu Abdullah Kişmir isyan etti. Sürücünün serbest bırakılmasının vicdanlarını yaraladığını söyleyen oğul Kişmir, avukatı Mehmet Sinan Kılıç aracılığıyla bir üst mahkemeye itirazda bulunarak, babasının ölümüne sebep olan Y.D.M.'nin tutuklu yargılanmasını istedi. Kazanın yaşandığı karayoluna avukatı ile birlikte gelerek açıklamada bulunan Abdullah Kişmir, "Başka canlar yanmasın" diyerek, Türk adaletine güvendiğini ifade etti. Olay anını gören kamera kayıtlarının yaşanan kazanın vahametini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Kişmir, "Güvenlik kameralarından da açıkça görüldüğü gibi bu kaza taksirle ölüme sebebiyet değil olası bir kasıtla babamın ölümüne sebep olunma durumudur" dedi.

"Başka çocuklar da yetim kalmasın"

Babası Mehmet Salih Kişmir'in trafik terörüne kurban gittiğini vurgulayan Abdullah Kişmir, "Çünkü babama çarpan araç sürücüsü hem 17 yaşında ehliyetsiz olarak araç kullanıyor hem de trafikte makas atarak ilerliyor. Kısacası trafik canavarıdır. Bunlara rağmen şeridinde ilerleyen ve 4 tekerlekli aracını kullanan babam emniyet şeridinde hareket etmekteydi. Bu ehliyetsiz sürücü, Babam Mehmet Salih Kişmir'e hız sınırının üstünde, trafik kurallarını hiçe sayarak göz göre göre çarpmış, babamın hayatına sebep olmuştur. Bu şoför 6 çocuğu yetim bırakmıştır. İnanıyorum ki dışarı da serbestçe dolaşırken yine araç üstüne çıkacaktır. Başka çocuklar yetim bırakılmasın. Ben mağdur oldum babamı kaybettim, başkalarının da canını yakmasın. Bu trafik canavarı tutuklanarak yargılanma süresinde tutuklu yargılanmasını istiyorum. Başka canlar yanmasın. Türk adaletine güveniyorum. Bu canavara gerekli cezayı vereceklerine inanıyorum" diye konuştu.

"Olası kastla ölüme sebep olunmuştur"

Tutuksuz yargılanma kararının hakkaniyetli olmadığını savunan Avukat Mehmet Sinan Kılıç da, "Müvekkilimin babası, ehliyetsiz bir sürücü tarafından 27 Eylül Salı günü güvenlik şeridinde giderken çarpılarak ölümüne sebep olunmuştur. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dört yol mevkiinden buraya kadar araçları hatalı sollama yapmak suretiyle ilerlemiş, güvenlik şeridinden giden birinin ölümüne neden olmuştur. Bununla ilgili olarak Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 17 yaşındaki sürücünün tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişse de hakimlik bir kısım adli tedbirlerin uygulanmasına karar vererek serbest bırakmıştır. Bizce verilen karar hakkaniyete aykırıdır. Biz de yaşana olayın taksirle ölüme neden olma suçu değil de olası kastla ölüme sebep olma olarak değerlendirmesini istiyoruz. Biz gerekli itirazlarımızı Asliye Ceza Mahkemesine ilettik. Biz Asliye Ceza Mahkemesinden çıkacak olan kararın uygun olacağını ve 17 yaşındaki, ehliyetsiz sürücünün tutuklanacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN