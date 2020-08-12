Son dakika haberi! BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika

Son dakika haberi! BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de 19 Kasım 2019 tarihinde 17 yaşına kadar görmediği babası Enver Uzan'dan (59) araç isteyen ve babası reddedince de silahla 2 el ateş edip öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Evren Uzan (28) hakkında "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis...

Son dakika haberi! BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ, System.String[]
Küçükçekmece'de 19 Kasım 2019 tarihinde 17 yaşına kadar görmediği babası Enver Uzan'dan (59) araç isteyen ve babası reddedince de silahla 2 el ateş edip öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Evren Uzan (28) hakkında "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

10 YILDIR BENİ GÖRMÜYORSUN ARABA İSTENMEZ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Enver Uzan'ın bir binanın bodrum katında müşteki olan kardeşi Şentürk Uzan ile birlikte terzi oldukları anlatıldı. İddianamede sanık Evren Uzan'ın babası Enver Uzan'ın ilk evliliğinden doğan çocuğu olduğu ve 19 Kasım 2019'da yıllardır görmediği babasının yanına gelerek babasından araba istediği ifade edildi. Babasının da sanığa "Beni 10 yıldır arayıp sormazsın gelip gitmezsin 10 yıl sonra araba istemeye gelinmez, çalışmıyorsun bari git işe yara" şeklinde cevap vererek iş yerini saat 19.00'da paydos ettirdiği kaydedildi.

"O SENİN OĞLUN BİR ŞEY OLMAZ"

Maktul Enver Uzan'ın kardeşi Şentürk Uzan'ı 19.45'te arayarak sanığın iki defa dükkanının önünden geçtiğini bu nedenle de kamera kurmaya çalıştığını söylediği ifade edilen iddianamede kardeş Şentürk Uzan'ın "O senin oğlun bir şey olmaz" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.İddianamede Şentürk Uzan'ın 20 Kasım'da dükkana geldiğinde abisinin dükkana gelmediğini, evine bakınca da ışıklarının yandığını gördüğünü, maktulün evine çilingirle girince abisini yatar vaziyette görüp 112'yi aradığı kaydedildi.

2 MERMİ SIKTIM ÖLMEDİ HERHALDETanık beyanlarına da yer verilen iddianamede sanığın annesi Emel Babayeğit'in maktulün sanığı 8 aylıkken bırakıp gittiğini, kendisinden boşandığını sanığın 17 yaşına kadar babasını görmediğini söylediğine yer verildi. Emel Babayeğit, sanığın bir ara uyuşturucu kullanıp bıraktığını ve olay günü kedisini aradığında "2 mermi sıktım ölmedi herhalde, gerçek mermi değildi, bana gerçek mermi vermiyorlar" dediğini öne sürdü.

CEP TELEFONUNU SATARAK SİLAH ALDITanık olan anneannesi Hatice Babayeğit ise sanık Evren Uzan'ın 19 Kasım akşamında babası hakkında ileri geri konuştuğunu, evden çıkıp taksitle aldığı telefonu sattığını ve sanığın babasının evine giderek iki kere silahla ateş ettiğini söylediği kaydedildi. İddianamede sanık Evren Uzan'ın suçu kabul ettiği belirtildi.İddianamenin değerlendirme kısmında ise  "Sanık Evren Uzan'ın 8 aylıkken anne ve babasının ayrıldığı, sanığın 17 yaşına geldiğinde akrabalar vasıtası ile babası ile tanıştığı, anne Emel'in boşandıktan sonra bir başkası ile imam nikahlı birliktelik kurduğu ve sanığın genelde anneannesi ile kaldığı anlaşılmıştır. Sanığın bir ara uyuşturucu kullanıp bıraktığı, kurduğu işlerde başarılı olamadığı, babası olan maktul ile iletişiminin yok denecek kadar az olduğu ve sıkışınca onu aradığında maddi destek bulamadığı, sağlıklı bir sosyal hayatının da bulunmadığı tespit edilmiştir. Daha sonraki aşamada sanık cep telefonunu satıp tabanca taşımaya başlamış, 19 Kasım 2019'da atölyeye giderek maktulden arabayı istemiş, karşılığında nasihat alınca eve dönüp tabancasını alarak yeniden maktulün bulunduğu yere gitmiştir. Ekspertiz raporuna göre, sanığın 2 el ateş edip maktulü öldürdüğü, sonrasında anneannesinin evine döndüğü ve suçu kaçamaklı olarak kabullendiği anlaşılmıştır." denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, sanık Evren Uzan hakkında "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu sanık Uzan'ın davası önümüzdeki günlerde Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek.

- İstanbul
Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika
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