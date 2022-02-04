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Son dakika haberi | Babasını öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

Son dakika haberi | Babasını öldüren zanlı adliyede

04.02.2022 00:58
Son dakika haberi | Babasını öldüren zanlı adliyede

Son dakika haber... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babasını ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babasını ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, uzun süredir geçimsizlik yaşayan Halil Uysal ve eşi Mürvet Uysal evde tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Muhammet Cem Uysal (33) eline aldığı ekmek bıçağı ile anne ve babasına saldırdı. Anne Mürvet Uysal evden polis karakoluna kaçarak canını kurtardı. 65 yaşındaki baba Halil Uysal ise oğlu tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Karakola kaçan anne ve apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil Uysal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal ise polis ekipleri tarafından evde gözaltına alındı.

"İkinizi de öldüreceğim, diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım"

Muhammet Cem Uysal'ın emniyetteki ifadesinde çalışmadığını belirterek, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca sinirlendim. 'İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

Talihsiz baba ikindi namazından sonra Muradiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba katili olan Muhammet Cem Uysal ise emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Adliye'ye sevk edildi. - BURSA

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Halil Uysal, Orhangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Babasını öldüren zanlı adliyede - Son Dakika


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