Son dakika haberi | Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü (2)
07.04.2021 15:21
Edinilen son dakika haberine göre KIZININ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADITrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, yanan tek katlı ahşap evde babası Hikmet Ülken'in (79) olduğunu düşünen ve bölgeye gittiğinde kalp krizi geçiren Ayşe Ülken (51) için Ağaçlı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.
KIZININ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, yanan tek katlı ahşap evde babası Hikmet Ülken'in (79) olduğunu düşünen ve bölgeye gittiğinde kalp krizi geçiren Ayşe Ülken (51) için Ağaçlı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede acılı baba, kızının tabutunun başından ayrılmadı. Kılınan namazın ardından Ayşe Ülken'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ağaçlı Mahallesi'nin muhtarı Ali Fuat Kalyoncu, "Akşam saatlerinde Hikmet amcamızın evinde yangın olduğu bilgisini aldık. İtfaiyeye haber verdik. Çok eski bir evdi zaten orası. Hikmet amca çarşıda bulunan evindeydi. Yangını duyunca köye geldi. Yangın haberi Ayşe kardeşimize ulaştığı zaman o da taksi ile köye geldi sonra ölüm haberini aldık. Bir rahatsızlığı yoktu. Kullandığı ilaç bile yoktu. Acı bir ölüm oldu, Allah rahmet eylesin" dedi.
Son Dakika Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz" Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali