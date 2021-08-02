Son dakika haberi: BABASININ SELDEN KURTARDIĞI MERVE KONUŞTU - Son Dakika

MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde dün sel sularına kapılan ve babası tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Merve Akbingöl, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Akbingöl, "Hayatımı babama borçluyum. Beni suyun içinden çekip çıkardı" dedi.

Varto ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve 850 nüfuslu Haksever köyünde etkili olan yağış kısa sürede sele dönüştü. Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte köy merkezinden geçen dere taştı. Sele neden olan taşkın köyün alt kısmında bulunan bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Köyde yaşayan Merve Akbingöl (17) de danayı kurtarmak isterken sele kapıldı. Faik Akbingöl kızı Merve'yi son anda kurtardı. Kolu kırılan Merve Akbingöl Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kırılan kolu alçıya alınan ve bugün taburcu edilen Akbingöl şunları söyledi:

"Selin olduğu anda dışarıdaydım. Evlerimiz arasından su hızla ilerliyordu. Danamız suya kapıldı. Danayı kurtarmaya çalışırken bende sele kapıldım. Bağırarak yardım istedim. Ben biraz gittikten sonra taşın üstüne düştüm. Kolum çok ağırdı. Sel beni sürükleyip tel örgüsüne yapıştırdı. Babam geldi beni sudan kurtardı. Danayı ise sel alıp götürdü. Çok şükür iyiyim. Kırılan kolum alçıya alındı. Bugün taburcu edildim. Hayatımı babama borçluyum."