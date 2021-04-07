Babasının yangında kaldığını düşünen kadın, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinin Ağaçlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Hikmet Ülken'e ait evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tek katlı ahşap evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

FENALAŞAN KADIN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hikmet Ülken'e ait evin yaz aylarında kullanıldığı öğrenilirken, babasının evinin yandığını duyan kızı Ayşe Ülken (51), babasının evde olduğunu düşündü. Babasının ilçe merkezindeki evinde olduğunu bilmeyen Ayşe Ülken babasının yanan evde olduğu düşünerek fenalaştı. Kalp krizi geçiren Ayşe Ülken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.