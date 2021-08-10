Son dakika haberi: BACA YANGINI KORKUTTU - Son Dakika

BURDUR'da kalorifer kazanı kesilirken çıkan kıvılcımın tutuşturduğu bacadaki yangın korkuttu.

Burdur Bozkurt Mahallesi TOKİ Evleri'nde bir blokta kullanılmayan kalorifer kazanının kesilmesi sırasında çıkan kıvılcımlar, kalorifer bacasındaki kurumları tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Akdeniz Elektrik ve Doğal Gaz ekipleri sevk edildi. Büyük paniğe sebep olan yangın Burdur Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.