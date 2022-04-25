Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu

25.04.2022 16:15
Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu

Son dakika haberlerine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir fırının baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle fırının baca kısmında yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, baca kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü. - ÇORUM

Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu
Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu
Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN Son dakika haberleri... METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN Son dakika haberi! Antalya'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika haberi! Antalya'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu

Sungurlu, İtfaiye, Yangın, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:32:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement