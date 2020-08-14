Son dakika haberi | Baca yangını paniği - Son Dakika

Son dakika haberi | Baca yangını paniği

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir iş yerinde çıkan baca yangını korkuttu.

Son dakika haberi | Baca yangını paniği, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir iş yerinde çıkan baca yangını korkuttu.

Olay, İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde kokoreç dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir kokoreç dükkanının bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Baca içerisinde birikip ziftleşen yağların tutuşmasıyla alev aldığı değerlendirilen baca yangını paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Baca yangınından dolayı küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kurtpınar, Tekirdağ, İtfaiye, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 21:29

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Baca yangını paniği - Son Dakika
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