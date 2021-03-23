Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi

23.03.2021 13:37
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi, System.String[]

Son dakika haberi: EDİRNE'de bacadan çıktığı iddia edilen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

EDİRNE'de bacadan çıktığı iddia edilen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Alevlerin arasında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında, çatının çökmesinde şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, öğle saatlerinde Hacısarraf Mahallesi'nde Ersin Sazdır'ın oturduğu müstakil evin 3'üncü katında meydana geldi. Bacadan çıktığı iddia edilen yangın alevlerin kısa sürede çatıyı sarmasıyla büyüdü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada yanan çatı çöktü. Çökme anında çatıda  yangına müdahale eden itfaiye erleri şans eseri yara almadan kurtuldu. Yangın, kontrol altına alınırken, çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldi.

Evinin yanmasını üzüntü içinde izleyen Ersin Sazdır, "Yangın çıktığında ben evde değil, işteydim. Kullanmadığımız bir yatak odası vardı, bacadan bir kıvılcım çıkmış ve  yatağın üzerine düşmüş. Eşim sonra beni arayıp durumu anlattı. Ondan sonra itfaiyeyi aramış ama itfaiye geldiğinde zaten her şey yanmış" dedi.

Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi

İtfaiye, Yangın, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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