Son dakika haberi! Baden-Württemberg ve Bavyera başbakanlarından, mevkidaşlarına Kovid-19'la mücadelede sert tedbir uygulama çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Baden-Württemberg ve Bavyera başbakanlarından, mevkidaşlarına Kovid-19'la mücadelede sert tedbir uygulama çağrısı

31.03.2021 17:13
Son dakika haberi! Baden-Württemberg ve Bavyera başbakanlarından, mevkidaşlarına Kovid-19'la mücadelede sert tedbir uygulama çağrısı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, diğer 14 eyaletin başbakanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasıyla mücadelede sert tedbirlerin uygulanması çağrısı yaptı.

Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, diğer 14 eyaletin başbakanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasıyla mücadelede sert tedbirlerin uygulanması çağrısı yaptı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kretschmann ve Söder, mevkidaşlarına gönderdiği mektupta, salgındaki üçüncü dalganın birkaç haftadan beri sert şekilde etkisini gösterdiğine dikkati çekti.

Mektupta, salgın durumunun çok ciddi olduğuna işaret edilerek, "Bu nedenle sorumluluğumuzu şimdi üstlenmeliyiz ve artık tartışmamalıyız. Virüs gecikmeleri affetmiyor." ifadesi kullanıldı.

Tedbirlerin ertelendiği her günün, virüsün binlerce kişiye bulaşması anlamına geldiği belirtilen mektupta, "Virüsle nasıl mücadele edeceğimize dair tüm araçlar var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulanacağına ilişkin karar alındığı anımsatılan mektupta, buna gece dışarı çıkma kısıtlaması ve temasların azaltılması gibi tedbirlerin de dahil olduğu kaydedildi.

Kovid-19 ile etkili mücadele edilmesi talep edilen mektupta, aksi takdirde şimdiki durumun yaz aylarına kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Mektupta, İngiltere'de ilk kez görülen Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öğrenciler arasında çok daha fazla yayıldığı için Paskalya Bayramı'ndan sonra eğitim alanında alınacak tedbirler konusunda ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Hamburg'da gece dışarı çıkma kısıtlaması

Öte yandan Hamburg eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi.

Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschenscher, düzenlediği basın toplantısında, 2 Nisan cuma gününden itibaren 21.00-05.00 arasında dışarı çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu.

Bu saatler arasında önemli sebepler dışında sokağa çıkılmayacağını belirten Tschenscher, birden fazla kişinin bulunduğu iş yerlerinde tıbbi maske takma zorunluğunun getirildiğini, yüz yüze eğitim verilen okullarda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin test yaptırması gerektiğini belirtti.

Tschenscher, işverenlere çalışanlarına hızlı test uygulaması çağrısında bulunarak, bu tedbirlerin şimdilik 18 Nisan'a kadar geçerli olacağını kaydetti.

Hamburg'da son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı bugün 163,7 olarak tespit edildi.

Başbakan Merkel, 28 Mart'ta Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de katıldığı bir programda, eyalet başbakanlarından Kovid-19 salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını isteyerek, tedbirleri gevşeten eyalet başbakanlarını da eleştirmişti.

Merkel eyalet başbakanlarıyla 4 Mart'ta düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişideki yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil fren" uygulamasına geçilmesi ve 7 Mart'a kadar geçerli olan sert tedbirlere dönüleceğine ilişkin karar alınmıştı.

Birçok eyalette haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 3 günden fazla 100'ün üzerinde olmasına rağmen acil frene basılmamış, sert tedbirler uygulanmamıştı.

Almanya'da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubat başında düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar hızla yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Baden-Württemberg, Markus Söder, Almanya, Bavyera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Baden-Württemberg ve Bavyera başbakanlarından, mevkidaşlarına Kovid-19'la mücadelede sert tedbir uygulama çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu         
18:40
Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu         
18:08
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti         
17:53
İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü         
17:27
Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı         
17:03
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu         
16:58
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada         
16:34
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kavgaya bakarken hayatını kaybetti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti         
16:10
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak         
14:02
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 18:50:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Baden-Württemberg ve Bavyera başbakanlarından, mevkidaşlarına Kovid-19'la mücadelede sert tedbir uygulama çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei