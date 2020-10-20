Son dakika haberi | BAE ajanı, MİT operasyonuyla yakalandı
20.10.2020 23:52
Son dakika haberleri... MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yaptığı iddiasıyla Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişiyi yakaladı.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, Birleşik Arap Emirlikleri
adına ajanlık yaptığı iddiasıyla Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde 1 kişiyi yakaladı.
MİT, Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yaptığı iddia edilen kişiyi takibe aldı. MİT, ajanlık yapan kişinin Adapazarı'nda bulunduğunu belirledi. MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri düzenledikleri operasyonla ajanlık yapan kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi işlemler için adliyeye götürüldü. Operasyon büyük gizlilik içinde yürütülürken, konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
- Sakarya
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