Son dakika haberi: BAE'nin hava yolu şirketinden skandal İsrail reklamı - Son Dakika

Son dakika haberi: BAE'nin hava yolu şirketinden skandal İsrail reklamı

16.11.2020 18:03
Son dakika haberi: BAE'nin hava yolu şirketinden skandal İsrail reklamı, System.String[]

Son dakika haber: Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolları şirketi, mart ayında İsrail'e başlatacağı seferler için hazırladığı reklam filminde, Yahudilerin Mescid-i Aksa için kullandıkları "İkinci Tapınak" (Süleyman Mabedi) ifadesiyle bir görsel yayımladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolları şirketi, mart ayında İsrail'e başlatacağı seferler için hazırladığı reklam filminde, Yahudilerin Mescid-i Aksa için kullandıkları "İkinci Tapınak" (Süleyman Mabedi) ifadesiyle bir görsel yayımladı.

Reklam filminde ayrıca, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden bir sokağın fotoğrafına da İsrail'in simgelerinden biri şeklinde yer verildi.

BAE hükümetine ait Etihad'ın reklam filminde 28 Mart'tan itibaren İsrail'e uçuşların başlayacağı belirtiliyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, bugünkü işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanda yer alan İkinci Tapınak, 70 yılında Romalılar tarafından yıkıldı.

Fanatik Yahudiler, Süleyman Mabedi'ni gerekçe göstererek Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor ve Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine "tapınağın" yeniden inşa edilmesini talep ediyor.

Reklam filmi AA'nın haberinden sonra kaldırıldı

Anadolu Ajansının (AA) Arapça servisinin söz konusu skandalı haber yapmasının ardından firma reklam filmini kaldırdı.

Instagram hariç, diğer sosyal medya hesaplarından da kaldırılan reklam filmine Arap ve İslam dünyasından çok sayıda kişi tepki gösterdi.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

İsrail, Mart, Arap, Aksa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAE'nin hava yolu şirketinden skandal İsrail reklamı - Son Dakika


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