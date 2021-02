Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen iç savaşındaki askeri müdahaleleri için milyonlarca dolar harcayarak inşa ettiği Eritre'deki Assab Askeri Üssü'nü boşaltmaya başladı.

The Associated Press'in (AP) elde ettiği uydu görüntülerinde, askeri üste yeni inşa edilen yapıların dahi söküldüğü, ekipmanların gemilerle sevk edildiği görüldü.

BAE'nin, Eritre'nin güneydoğusundaki Assab liman kentinde inşa ettiği 3,5 kilometrelik uçak pistine sahip askeri üssü boşalttığı tespit edildi.

Abu Dabi yönetiminin, Eritre'den 30 yıllığına kiraladığı Yemen'e sadece 70 kilometre uzaklıkta bulunan askeri üssün yeniden kullanımı için milyonlarca dolar harcadığı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap Koalisyonunun önemli bir müttefiki olan BAE, 2015'ten itibaren İran destekli Husilere karşı Yemen'deki iç savaşa müdahil olmuştu.

Eylül 2015'te Eritre'deki Assab Askeri Üssü üzerinden Yemen'e Sudanlı paralı askerler gönderen BAE, bu ülkedeki askerlerine her türlü lojistik desteği buradan sağlıyordu.

BAE, her ne kadar 2019'da Yemen'deki askerlerini çekeceğini duyursa da ülkenin güneyindeki bazı ayrılıkçı gruplara destek vermeyi sürdürüyor.