Son dakika haberi: Bafra'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Bafra'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan B.S, hırsızlık suçundan 11 yıl 5 ay cezası olan E.T. ile cezaevinden firar nedeniyle 5 yıl hapis cezası verilen A.A'nın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takip sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

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