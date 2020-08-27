Son dakika haberi: Bafra'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celil M. İdaresindeki 55 ACA 292 plakalı otomobil ile Kadir C'nin kullandığı 61 LD 323 plakalı otomobil 13. Sokak'ta çarpıştı. Kazayı otomobil sürücüleri yara almadan atlatırken 55 ACA 292 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe M. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN