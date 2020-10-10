Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucuya geçit yok

10.10.2020 06:25
Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Son dakika haber... Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskınlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskınlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Lengerli Mahallesi ve ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız, tabanca, 27 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 5 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K, A.D., R.K ve S.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan M.K. cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucuya geçit yok

Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Başbakanı'nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı
Hadise, Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi         
23:06
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür         
22:49
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt         
22:11
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 06:35:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei