Son dakika haberi! Bağcılar Belediyesi ramazan etkinliklerini sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşturuyor - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, ramazana özel hazırladığı mukabele derslerini, çocuk eğlencelerini, tanınmış isimlerin ağırlandığı ramazan sohbetlerini ve sahur programını, çevrim içi ortamda gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" denilerek 26 yıl önce başlatılan ramazan etkinlikleri, bu yıl da çevrim içi ve interaktif etkinliklerle sürdürülüyor.

Salgın kuralları dikkate alınarak her yaş grubu ve kesime uygun içerikte hazırlanan programlar, belediyenin sosyal medya hesaplarından izleyiciye ulaşıyor.

Bu kapsamda, her gün 14.00'te mukabele dersi, 16.00'da Bağcılar Müftüsü Celal Büyük'ün sohbeti ve 18.00'de Bağcılar Belediyesi Sanat Okulu'nun sahnelediği çocuk tiyatrosu yayınlanıyor.

Ayrıca, her hafta kendi alanında tanınmış bir isim de belediyenin yeni hizmet binasında ağırlanarak, yapılan canlı sohbet, internet üzerinden yayınlanacak.

"Sahur Devriyesi" programı her gece farklı mahallede devam edecek

Etkinlikler kapsamında iftar sonrası sahne alan televizyon programcısı Dursun Ali Erzincanlı, Nat-ı Şerif ve şiirler okudu, Hazreti Peygamber'in hayatından örnekler anlattı.

Her gece bir radyocunun katıldığı "Sahur Devriyesi" programının ilk konuğu ise "Baydamar" lakaplı radyo programcısı Ersin Koçbuğ oldu. Koçbuğ, Yenigün Mahallesi'nde davulcu ve meddahla dolaştı, mahalle sakinlerini sahura kaldırdı ve pide ikram etti. Program, her gece farklı bir mahallede devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, salgın koşullarına rağmen rahmet ve bereket ayı ramazanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Özlemle aranan eski ramazan ayının coşkusunu yaşatmak için çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Çağırıcı, "İstiyoruz ki yeni nesil ramazanın manevi havasından mahrum kalmasın. İki yıl öncesine kadar bir arada yaptığımız programları bilgisayarlar, cep telefonları aracılığıyla hemşerilerimize ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokman Çağırıcı, bu yıl da evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar ve sahur yemeği göndermeye devam edeceklerini kaydetti.