Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika

Bağcılar 'da iki katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binada bulunanlar çevredekiler tarafından tahliye edilirken çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Bağcılar Göztepe Mahallesi 2386 Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında saat 12.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katında işyeri üst katında da dairelerin bulunduğu binanın çatısından yoğun dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Dumanların ardından alevler kısa sürede çatı katının büyük bir bölümüne sıçradı. Polis güvenlik nedeniyle çevrede önlem alırken olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Binada bulunanlar çevredekiler tarafından tahliye edilirken çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.