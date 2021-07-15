Son dakika haberi! Bağcılar'da ahşap kaşık atölyesinde yangın - Son Dakika

Bağcılar'da ahşap kaşık üreten atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1684 Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan tek kullanımlık ahşap kaşık üreten atölyede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında dışarı çıkan bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Aynı iş yerinde 3. kez yangının çıktığını anlatan bina sakinleri, sürekli tehlike altında bulunduklarını iddia etti.
Kaynak: AA
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