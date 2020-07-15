Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA - Son Dakika

Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA

Son dakika habere göre Bağcılar'da kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı.

Bağcılar'da kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

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Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında  meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Refüjü aşan kamyon  ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı.

MİNİBÜSLE YARIŞTIĞI İDDİASI

Kazayı gören temizlik işçisi Fetih Dönmez, "Kamyon bir minibüsle kapışıyordu. Işığı geçtikten sonra direğe çarptı. Direkten geldi, taşlara vurarak karşı tarafa geçti buradaki otomobilleri ezdi. Kamyon sürücüsü aşağı indi. Yanındaki arkadaşı 'ne yaptın sen' dedi, oda 'fren tutmadı' dedi" şeklinde konuştu. Esnaf Mustafa Çınar ise, "Tahmin ediyorum ki kamyon çok süratliydi. Direğe vurduktan karşı şeride geçip iki otomobile vurdu. Otomobilde tek olan kişinin durumu ağırdı ama ailenin olduğu otomobildekilerin durumu iyiydi ama baya yaralanmışlardı" dedi.

- İstanbul

Mahmutbey, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA - Son Dakika
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