Bağcılar'da hırsızlık şüphelisi 35 kameranın incelenmesiyle yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da hırsızlık şüphelisi 35 kameranın incelenmesiyle yakalandı

22.06.2022 12:00
Bağcılar'da hırsızlık şüphelisi 35 kameranın incelenmesiyle yakalandı

BAĞCILAR'daki evden hırsızlık yapan şüpheli, olay yeri çevresindeki 35 farklı güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından Pendik'te yakalandı.

BAĞCILAR'daki evden hırsızlık yapan şüpheli, olay yeri çevresindeki 35 farklı güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından Pendik'te yakalandı.

Bağcılar'da 21 Mayıs günü saat 05.40 sıralarında yabancı uyruklu A.S.'nin evinden 6 bin lira nakit para ve 3 cep telefonu çalındı. Hırsızlığın polise bildirilmesinin ardından evin olduğu sokak ve çevresinde bulunan 35 farklı güvenlik kamera görüntüsü incelendi. İzlenen görüntülerde şüphelilerin olaydan sonra üç kilometre yürüdükleri ve sonrasında taksiye bindikleri belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerden birinin O.K. (20) olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında O.K., 18 Haziran'da Pendik'te gözaltına alındı. O.K. 'evden hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Bağcılar, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da hırsızlık şüphelisi 35 kameranın incelenmesiyle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da hırsızlık şüphelisi 35 kameranın incelenmesiyle yakalandı - Son Dakika
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