Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNÜN KADINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNÜN KADINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

15.05.2022 10:43

Son dakika haberleri... BAĞCILAR'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına İETT otobüsü çarptı.

BAĞCILAR'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına İETT otobüsü çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada metrelerce sürüklenen kadının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.. Hastanede ameliyat edilen kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaza dün saat 13.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. 66 yaşındaki Hamide A. isimli kadına caddede karşıdan karşıya geçtiği sırada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza sonrası Hamide A. metrelerce sürüklendi.

İETT şoförü ve kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Hamide A. hemen ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İETT şoförü de polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ BEKLEYİP GÖRMEK"

Kaza anında olay yerinde olan Göztepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Küpçük, 'Hamide ablanın dalgınlığı ile muhtemelen otobüs kendisine vurup sağa doğru fırlattı. Hemen yanına koştuk ama biz müdahale etmedik çünkü kırık olabilirdi. Hemen 112'yi aradık, ambulansla en kısa sürede hastaneye intikal etmesini sağladık. Buradan hastaneye giderken bilinci kapalıydı, beyinde darbeye bağlı kanama olduğunu söylediler. Hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Şu an yoğun bakımda, bundan sonraki süreç bekleyip görmek" diye konuştu.

Göztepe Mahallesinde 30 yıldır esnaf olan Kemal Savcı da, 'Kazadan sonra olay yerine gittim, teyzemiz kanlar içinde yerde yatıyordu. Bu caddenin sıkışıklığı yıllardan bu yana devam ediyor. Çözülemediği için de bu tür kazalar kaçınılmaz oluyor" dedi.

Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNÜN KADINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNÜN KADINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNÜN KADINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNÜN KADINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

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Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptığı kaza kamerada Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptığı kaza kamerada

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNÜN KADINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNÜN KADINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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