Son dakika haberi | Bağcılar?da kafe, restoran ve kıraathaneler denetlendi - Son Dakika

YENİ TİP KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BAĞCILAR'DA GEÇİCİ OLARAK KAPANAN VE NORMALLEŞME SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE 1 HAZİRAN TARİHİNDEN İTİBAREN YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN RESTORAN, KAFE, KIRAATHANE VE BENZERİ İŞLETMELER DENETLENDİ.

KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 'nın da katıldığı denetimlerde işletmelerin İçişleri Bakanlığı 'nın yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yetkililer, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa-sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde inceledi. Ekipler, uygulama sırasında kurallara riayet etmeyenler hakkında da işlem yapıldı.

'DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ?