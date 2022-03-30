Son dakika haberi... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: 2 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: 2 ÖLÜ 1 YARALI

30.03.2022 00:51

Son dakika haberler... BAĞCILAR'da silahlı kişi, mahallede karşılaştığı 1 kişiyi vurduktan sonra evine giderek önce eşini sonra da kendini vurdu.

BAĞCILAR'da silahlı kişi, mahallede karşılaştığı 1 kişiyi vurduktan sonra evine giderek önce eşini sonra da kendini vurdu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, kendi vuran öfkeli koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnönü Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle öfkelenen kişi, sokakta karşılaştığı 1 kişiyi vurduktan sonra evine giderek, burada da eşini ve kendini vurdu. Öfkeli koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, vurduğu 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Son dakika haberi... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: 2 ÖLÜ 1 YARALI
Son dakika haberi... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: 2 ÖLÜ 1 YARALI
Son dakika haberi... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: 2 ÖLÜ 1 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: 2 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: 2 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika
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