Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın

25.02.2022 16:47
Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa haberi... Bağcılar'da iki iş merkezi arasında hurdalık eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe oldu.

Bağcılar'da iki iş merkezi arasında hurdalık eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe oldu. Hurdalık alan kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. İki iş merkezi arasından hurdalık eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın binalara sirayet etmemesi için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken hurdalık alan kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın
Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın

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Bağlar Mahallesi, Bağcılar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın - Son Dakika


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