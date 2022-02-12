BAĞCILAR'DA 'MÜRSEL' İSİMLİ KEDİYİ BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

BAĞCILAR'da butik sahibi Betül Gezici'nin beslediği ve esnaf arasında da popüler olan 'Mürsel' isimli kedi çalındı. Kedinin çalınma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde 9 Şubat'ta Betül Gezici'nin kendisine ait butikte baktığı ve mahalledeki esnafın da maskotu olan British Shorthair cinsi 'Mürsel' isimli kedi dükkanın önünden çalındı. Mahalledeki herkesin tanıdığı 'Mürsel'i bir süre göremeyen Gezici, kedisini aramaya başladı. Mürsel'i bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Gezici kedisinin çalındığını gördü. Daha sonra polis ekiplerine haber verdi. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

ONU BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE ÇALMIŞ

Kedisinin çalındığını fark ettikten sonra hemen aramaya başlayan kayıp ilanları dağıtan Gezici, sosyal medyadaki takipçilerinden de yardımcı olmalarını istedi. Gezici, Kedimiz arada bir dışarı çıkıyor ama bu semtte herkes bizim kedimiz olduğunu biliyor. O dışarı çıktığı anda peşinden biri onu bilinçli bir şekilde çalmış. Olay emniyete intikal etti, hukuksal yollara da başvurduk. Bir buçuk yıldır bizimle. Hayvan besleyenler daha iyi bilir. İnsanın evladı gibi oluyor. Çalan kişi duyuyorsa ya da onu tanıyan varsa lütfen iletişim kursun dedi.