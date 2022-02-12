Üye Girişi
BAĞCILAR'DA 'MÜRSEL' İSİMLİ KEDİYİ BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

BAĞCILAR'DA 'MÜRSEL' İSİMLİ KEDİYİ BÖYLE ÇALDILAR

12.02.2022 12:29

BAĞCILAR'da butik sahibi Betül Gezici'nin beslediği ve esnaf arasında da popüler olan 'Mürsel' isimli kedi çalındı.

BAĞCILAR'da butik sahibi Betül Gezici'nin beslediği ve esnaf arasında da popüler olan 'Mürsel' isimli kedi çalındı. Kedinin çalınma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde 9 Şubat'ta Betül Gezici'nin kendisine ait butikte baktığı ve mahalledeki esnafın da maskotu olan British Shorthair cinsi 'Mürsel' isimli kedi dükkanın önünden çalındı. Mahalledeki herkesin tanıdığı 'Mürsel'i bir süre göremeyen Gezici, kedisini aramaya başladı. Mürsel'i bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Gezici kedisinin çalındığını gördü. Daha sonra polis ekiplerine haber verdi. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

ONU BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE ÇALMIŞ

Kedisinin çalındığını fark ettikten sonra hemen aramaya başlayan kayıp ilanları dağıtan Gezici, sosyal medyadaki takipçilerinden de yardımcı olmalarını istedi. Gezici, Kedimiz arada bir dışarı çıkıyor ama bu semtte herkes bizim kedimiz olduğunu biliyor. O dışarı çıktığı anda peşinden biri onu bilinçli bir şekilde çalmış. Olay emniyete intikal etti, hukuksal yollara da başvurduk. Bir buçuk yıldır bizimle. Hayvan besleyenler daha iyi bilir. İnsanın evladı gibi oluyor. Çalan kişi duyuyorsa ya da onu tanıyan varsa lütfen iletişim kursun dedi.

BAĞCILAR'DA 'MÜRSEL' İSİMLİ KEDİYİ BÖYLE ÇALDILAR
BAĞCILAR'DA 'MÜRSEL' İSİMLİ KEDİYİ BÖYLE ÇALDILAR
BAĞCILAR'DA 'MÜRSEL' İSİMLİ KEDİYİ BÖYLE ÇALDILAR
BAĞCILAR'DA 'MÜRSEL' İSİMLİ KEDİYİ BÖYLE ÇALDILAR

YORUMLAR
500

Yıldıztepe, Bağcılar, Esnaf, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA 'MÜRSEL' İSİMLİ KEDİYİ BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
12:12 Ukrayna'nın mı, Rusya'nın mı askeri gücü büyük? İşte son durum
12:07 Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum
12:04 Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
11:56 Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti: Arkada öpüşüyordunuz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA 'MÜRSEL' İSİMLİ KEDİYİ BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement