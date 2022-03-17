BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA - Son Dakika

BAĞCILAR'da motosikletli saldırganlar, uzun namlulu silahlarla 2 oto yıkamacıyı kurşunladı. Şüphelilerden biri yakalanırken, evinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

Bağcılar Güneşli ve Göztepe Mahallesinde, 9 Mart Çarşamba saat 23.30 sıralarında, aynı firmaya ait iki farklı oto yıkama şubesi motosikletli 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla kurşunlandı. Polis, şüphelilerden O.K.T.'yi 13 Mart Pazar günü yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan O.K.T. bugün adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin oto yıkamacıları kurşunladıkları anlar kameraya yansıdı.