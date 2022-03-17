BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA

17.03.2022 14:21

BAĞCILAR'da motosikletli saldırganlar, uzun namlulu silahlarla 2 oto yıkamacıyı kurşunladı.

BAĞCILAR'da motosikletli saldırganlar, uzun namlulu silahlarla 2 oto yıkamacıyı kurşunladı. Şüphelilerden biri yakalanırken, evinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

Bağcılar Güneşli ve Göztepe Mahallesinde, 9 Mart Çarşamba saat 23.30 sıralarında, aynı firmaya ait iki farklı oto yıkama şubesi motosikletli 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla kurşunlandı. Polis, şüphelilerden O.K.T.'yi 13 Mart Pazar günü yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan O.K.T. bugün adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin oto yıkamacıları kurşunladıkları anlar kameraya yansıdı.

BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA
BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA
BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA
BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA
BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA
BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA

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Son Dakika | Bağcılar'da iki oto yıkamacıya silahlı saldırı kamerada... Zanlının evinden anahtarlık şeklinde suikast tabancası çıktı Son Dakika | Bağcılar'da iki oto yıkamacıya silahlı saldırı kamerada... Zanlının evinden anahtarlık şeklinde suikast tabancası çıktı Son dakika haberleri: İzmir'de yaya ve motosikletlilerin karıştığı kazalar kamerada Son dakika haberleri: İzmir'de yaya ve motosikletlilerin karıştığı kazalar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA OTO YIKAMACILARI KURŞUNLAYAN MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA - Son Dakika
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