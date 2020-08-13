Son dakika haberi! Bağcılar'da Şehit Erkan Göktepe huzur denetimi - Son Dakika

BAĞCILAR'da 250 polisin katılımıyla narkotik suçlarla mücadele kapsamında Şehit Erkan Göktepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da denetim yapılan noktalara gelerek polis ve vatandaşlarla konuştu.

Demirkapı, Yenigün, Fatih, Yüzyıl ve Kemalpaşa mahallelerinde saat 20.00-23-00 saatleri arasında narkotik suçlarla mücadele kapsamında Şehit Erkan Göktepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Denetime Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüklerine bağlı 250 polis memuru katıldı. Daha önce belirlenen yerlere denetim noktaları kurularak şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerleri ve otomobilleri arandı. Durdurulan kişilerin aynı zamanda GBT'leri kontrol edildi. Denetimlere özel harekat ve çevik kuvvet polisleri de katılırken polis helikopteri havadan destek verdi. Durdurulan araçlar hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından da arandı.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kontrollerin yapıldığı noktalara gelerek polisleri denetledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet eden Aktaş esnafı da ziyaret etti. Aktaş, esnaf ziyareti sırasında maske takmadıklarını fark ettiği iki çocuğu uyararak maske verdi.

Denetimler hakkında açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Aktaş, "Narkotik ağırlıklı olarak Bağcılar'ın daha huzurlu, daha güvenli olması için çalışma yapıyoruz. Uygulamalarımız devam ediyor. İl genelinde de uygulamalarımız devam ediyor. Her akşam bu uygulamalara düzenli olarak devam edeceğiz. Günün her saatinde devam edecek amacımız ilimizin huzur ve güvenliği." diye konuştu.

- İstanbul