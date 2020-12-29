Son dakika haberi... Bağcılar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bağcılar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

29.12.2020 23:45
Son dakika haberi... Bağcılar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Bağcılar'da araçla seyir halindeyken motosikletten açılan ateşle ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da araçla seyir halindeyken motosikletten açılan ateşle ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi'nde 34 PL 6250 plakalı otomobiliyle seyir halindeki T. E'ye (29) 1735. Sokak'a girdiği sırada, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateş açıldı.

Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan T. E, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek otomobilde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bağcılar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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