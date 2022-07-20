Son dakika haberi! Bağcılar'da yangın paniği - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bağcılar'da yangın paniği

20.07.2022 00:58
Son dakika haberi! Bağcılar'da yangın paniği

Gelen son dakika haberine göre Bağcılar'da 2 katlı metruk binada çıkan yangının yan binaya sıçraması sokakta paniğe neden oldu.

Bağcılar'da 2 katlı metruk binada çıkan yangının yan binaya sıçraması sokakta paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2219 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı metruk binanın boş alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken dumanlar binayı sardı. Alevlerin yan tarafta bulunan 3 katlı binanın dış cephesine yönelmesi ise paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken metruk binada ve yanındaki binanın dış cephesinde hasar oluştu.

"Rüzgarın olması sonucu alevler dış cepheye sıçradı"

Duman altında kaldıklarını ifade eden İbrahim İncir, "Dükkanı açmaya geldiğimizde yan tarafımızdaki metruk binanın tutuştuğunu gördük. Müdahale ettik, rüzgardan dolayı alevler dış cepheye sıçradı, patlamalar oldu. İtfaiye ekipleri müdahale etti hasarımız az oldu, burası boşalalı 3 hafta kadar oldu, tinercilerden şüpheleniyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bağcılar'da yangın paniği - Son Dakika

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