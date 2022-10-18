Bağcılar'da yangın paniği... Yangında mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

İSTANBUL Bağcılar'da 6 katlı bir binanın elektrik saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın Bağcılar Yenigün Mahallesi 618 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın elektrik saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan çocukları merdiven yardımıyla kurtardı. yaşadıkları korku yüzlerinden okunan çocuklar ambulansa alındı. Yangından etkilenen çocuklara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Herhangi bir yaralanma yada can kaybının olmadığı olayda itfaiye ekipleri merdivenlerden ışık yardımıyla çıkarak katları tek tek kontrol etti.

Yangının meydana geldiği sokakta oturan Barış Demirci "Elektrik saatlerinde patlama olmuş. Binada tahliye olmayınca itfaiye ekipleri dumanın çıkışını bizim daireden sağlanmış. Mahsur kalanlar olmuş hepsine geçmiş olsun" dedi.