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Bağcılar'da zincirleme kaza - Son Dakika

Bağcılar'da zincirleme kaza

15.02.2022 21:43

BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.

BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.30'da Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde başka otomobile çarptı. 4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada bir sürücü yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.


Bağcılar'da zincirleme kaza
Bağcılar'da zincirleme kaza
Bağcılar'da zincirleme kaza
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Bağcılar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da zincirleme kaza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da zincirleme kaza - Son Dakika
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