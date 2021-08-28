BAĞDAT (AA) Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, konferansta konuşma yaptı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: 'Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı' - Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Son Dakika

Sergen Yalçın, Batshuayi ve Teixeira'ya formayı verdi! İşte Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı