Son dakika haberi: "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" - Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Son Dakika

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BAĞDAT (AA) Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, konferansta konuşma yaptı.
Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Temim Bin Hamad es-Sani, Ürdün Kralı 2.Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Mohammed Bin Raşid Al- Maktum, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah el-Suud katıldı.
Kaynak: AA
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