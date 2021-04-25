Son dakika haberi: Bağdat'taki hastane yangınında ölü sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiği açıklandı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Halit Al-Muhanna, Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada İbni el-Hatip hastanesinde dün gece çıkan yangında 82 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını söyledi. Al-Muhanna, olayın bir sabotaj olmadığını belirtti.

Irak hükümeti yangında hayatlarını kaybedenler için ülkede 3 günlü yas ilan ederken Sağlık Bakanlığı hastane müdürü ve diğer yetkililerini görevden alındığını duyurdu.

Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıkmıştı. - ERBİL