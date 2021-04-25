Irak İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerinin sayısının 82'ye yükseldiğini duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Kovid-19 hastalarının kaldığı İbn el-Hatip Hastanesinde? henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Bağdat'taki pandemi hastanesinde dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi" denildi. Çıkan yangında 110 kişinin yaralandığı belirtilirken, yangının nedenine yönelik araştırmaların sürdüğü ifade edildi. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı" dedi. Ayrıca ülkede 3 gün yas ilan edildi.