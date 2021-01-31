Son dakika haberi... Bağlar Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kısıtlamanın uygulandığı haftasonlarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Hamravat bölgesine yarım kilometre uzunlukta yol kazandıran belediye, kırsal Karahan ve Yiğityolu mahallelerinde beton boru çalışması gerçekleştirdi.

Hamravat ve havaalanı mevkisinde yaşanan bağlantı yol sorununu çözüme kavuşturan belediye, 15 metre genişliğindeki, 520 metre uzunluğundaki yolun alt ve üst yapısını tamamladı.

Kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki mahallede beton boru çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, Karahan Mahallesinde 95, Yiğityolu Mahallesinde 25 olmak üzere toplam 120 beton borunun monte işlemini tamamladı.

Tellikaya Mahallesinde ise yeni açılan yerleşim yerlerine 1,6 kilometre uzunlukta yeni yol yapılarak hizmete sunuldu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin merkezden kırsala kadar her noktasının vatandaşın hak ettiği konfor ve hizmet kalitesine ulaşıncaya kadar çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.