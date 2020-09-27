Son dakika haberi... Bağlar'da "Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulamaya geçiyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Bağlar'da "Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulamaya geçiyor

Son dakika haberi... Bağlar Belediyesi "Kentsel Dönüşüm Projesi"ni uygulamaya geçiyor.

Son dakika haberi... Bağlar'da

Bağlar Belediyesi "Kentsel Dönüşüm Projesi"ni uygulamaya geçiyor.

Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Projesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayınlandı.

Bağlar'ın ticaret merkezi konumunda olan Sakarya Caddesi'nin modernize edilmesine ilişkin ihale Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Göreve geldikten sonra kentsel dönüşüm için büyük çaba gösteren Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, "53 bin metrekare alanı kapsayan Kentsel Dönüşüm Projemiz yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a halkımız adına teşekkür ediyorum. Bağlar'ın hayali gerçek oluyor. Proje en kısa zamanda hayata geçecek ve ilçemizin çehresi değişecek. Sakarya Caddesinin ihyasına başlıyoruz. İhale sürecinin tamamlanıp hizmete sunulacak olmasından ötürü sayın valimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum. "dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Bağlar Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bağlar'da 'Kentsel Dönüşüm Projesi' uygulamaya geçiyor - Son Dakika


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