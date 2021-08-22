Son dakika haberi: Bahçe evinde yangın paniği - Son Dakika

Sabah saatlerinde Kızılcaköy Mahallesi'nde Ayşe Salcan isimli şahsın bahçe evinden dumanların yükseldiğini görenler durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Aydı'ın Kızılcaköy Mahallesi'nde bulunan bir bahçe evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti.

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