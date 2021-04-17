Son dakika haberi: Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü - Son Dakika

Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, cami bahçesinde bitkin bulunan vaşak, tedavi uygulanan veterinerde tüm müdahaleye rağmen telef oldu.

Çayırhan Mahallesi Merkez Camii'nin bahçesinde dün yiyecek arayan vaşağı görenler, belediyeye haber verdi. Gelen zabıta ekipleri, bitkin olduğu anlaşılan vaşağı yakalayarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti. Veteriner kliniğinde tedavi uygulanan vaşak, tüm müdahaleye rağmen telef oldu. Hayvanın uzun süre aç kalması nedeniyle ölmüş olabileceği belirtildi.