Son dakika haberi: Bahçede çıkan yangın arı kovanlarını etkiledi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çorum'un İskilip ilçesinde bir bahçede çıkan yangında arı kovanları zarar gördü.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir bahçede çıkan yangında arı kovanları zarar gördü. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karkın köyü yolu üzerinde bulunan bir bahçede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese İskilip Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bahçede bulunan arı kovanları da zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

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