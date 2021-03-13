Son dakika haberi... Bahçeli'den Bakan Soylu'ya taziye - Son Dakika

Son dakika haberi... Bahçeli'den Bakan Soylu'ya taziye

13.03.2021 14:05
Son dakika haberi... Bahçeli'den Bakan Soylu'ya taziye, System.String[]

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Bahçeli'den Bakan Soylu'ya taziye - Son Dakika


Son Dakika

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Süper Lig'in 30. hafta maçında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt için harekete geçti Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi
Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı         
15:51
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Genç kadının ölümünün ardından imam nikahlı eşinin ses kaydı ortaya çıktı! Genç kadının ölümünün ardından imam nikahlı eşinin ses kaydı ortaya çıktı! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim"         
15:31
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
AK Partili Zengin: Arkadaşlarım bana AK Partili Zengin: Arkadaşlarım bana "Selamünaleyküm", anneme "Merhaba" derlerdi         
14:50
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Kadınların erkek kavgası! Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı         
12:50
Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü         
12:39
Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek         
12:14
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 16:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bahçeli'den Bakan Soylu'ya taziye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei