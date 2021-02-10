Son dakika haberi: Bahçeli'nin "astronot" yerine "Cacabey" önerisi Kırşehir'de sevinçle karşılandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bahçeli'nin "astronot" yerine "Cacabey" önerisi Kırşehir'de sevinçle karşılandı

10.02.2021 15:07
Son dakika haberi: Bahçeli'nin

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın astronot ve kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulunması çağrısı üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cacabey" ismini önermesi Kırşehir'de sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın astronot ve kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulunması çağrısı üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cacabey" ismini önermesi Kırşehir'de sevinçle karşılandı.

Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, AA muhabirine, astronota "Cacabey" isminin verilmesi önerisinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bu alandaki en uygun ismin Cacabey olacağını vurgulayan Akpınar, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda astronot ismi verilecekse en uygun ismin de Cacabey olacağını düşünüyoruz. 8 asır önce Kırşehir'de Cacabey Medresesi'ni inşa eden Nureddin Bin Cibril Caca. Cacabey, 800 yüz yıl önce daha dünyanın yuvarlak mı düz mü olduğu tartışmaları sürerken, bir medrese inşa ediyor ve taç kapısına dünyanın eksenini ve ekvatoru şeklediyor. İçine 9 gezegenin kabartma şeklini resmediyor. Burada kubbesi açık bir binanın altına havuz inşa ederek de yıldızları inceletiyor. 800 yıl önce geleceğe vurgu yapılan önemli bir eser Cacabey Medresesi. Bunu yaptıran kişi de Cacabey. Gerçekten adının yaşatılması gereken bir isim. Ayrıca, binanın sütunları roket şeklinde kalkma aşamasında resmedilmiş. Tamamen uzay yapısı olarak göze çarpıyor. Cacabey Medresesi, dünya tarihinde bilinen ilk uzay medresesi ve üniversitelerinden birisi olarak kabul edilir."

Kent Konseyi olarak Cacabey Medresesi'nin 2014 yılında UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alınmasını sağladıklarını aktaran Akpınar, "Kalıcı listeye girmesi için de çaba sarf ediyoruz. 2009 yılında uzay ve astronomi yılı gerekçesiyle aday bina olarak başvurusunu yaptık. Yeterince ilgi görmemişti. Umarım astronota Cacabey isminin verilmesi bu büyük şahsiyetin hak ettiği değeri görmesini sağlar. Daha önce de uzayla ilgili yapılan çalışmalarda ve binalara Cacabey isminin verilmesi ile ilgili önerilerde bulunmuştuk. " dedi.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç da yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin astronot kelimesi yerine "Cacabey" ismini önermesini canı gönülden desteklediklerini belirtti.

Cacabey'in Selçuklu Devleti zamanında gök bilimiyle ilgilendiğini vurgulayan Kılıç, "Kırşehir'de yıldızların incelendiği, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane inşa ettirmiş, burada bilimsel konularda eğitim vermişti. Bu öneriyi Kırşehir İl Başkanı ve Kırşehir olarak canı gönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Cacabey Medresesi

Medrese, Kırşehir emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey tarafından 1271-1272 yıllarında bir gözlemevi medresesi olarak yapıldı.

Yapıldığı dönemde kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu Cacabey Medresesi'nde kuyuya yansıyan yıldızlar incelenerek o dönemlerde astronomi araştırmaları yapıldı, matematik, fizik, kimya gibi konularda eğitim verildi.

Medreseyi yaptıran Nurettin Cibril Bin Cacabey, 1240 yılında Kırşehir'de doğdu. Kente büyük hizmetler vermesi nedeniyle "Cacabey" adıyla ün kazandı. Yaptırdığı en önemli eser Kırşehir'de bir mimari anıt olarak yükselen Cacabey Medresesi oldu. 1301 yılında Rum tekfurları ile savaşırken şehit düşen Cacabey, Kırşehir'e getirilerek 1272'de yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bahçeli'nin 'astronot' yerine 'Cacabey' önerisi Kırşehir'de sevinçle karşılandı - Son Dakika


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