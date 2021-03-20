Son dakika haberi! Bahçeli: "TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir." - Son Dakika

Son dakika haberi! Bahçeli: "TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir."
20.03.2021 16:07
Son dakika habere göre Bahçeli: "TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir.
Bahçeli: "TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir." - ANKARA
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