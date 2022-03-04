BAHÇELİEVLER'DE 4. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE 4. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

04.03.2022 15:03

BAHÇELİEVLER'DE 4. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜVedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de inşaat halindeki binanın 4. katından düşen İkram Vural (45) hayatını kaybetti.

BAHÇELİEVLER'DE 4. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de inşaat halindeki binanın 4. katından düşen İkram Vural (45) hayatını kaybetti.

Yayla Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında 6 katlı inşaat halindeki binanın 4. katında asansör duvarı ören İkram Vural adlı işçi, dengesini kaybederek düştü. 45 yaşındaki Vural'ın bir alt katta çalışan kardeşi, abisinin düştüğünü görünce ağlayarak çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Vural'ı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Esnaf Bekir Kaya, Feryat figan sesler duydum. Gelip baktığımızda içerde adamın kardeşi ağlıyordu. 4. kattan asansör boşluğuna düştü. Ambulans hemen geldi, hastaneye kaldırıldı. Adamın durumu iyi değildi. Aşağı inip baktık. Asansörün yan duvarını örüyordu dengesini kaybetti dedi.

BAHÇELİEVLER'DE 4. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
BAHÇELİEVLER'DE 4. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
BAHÇELİEVLER'DE 4. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
BAHÇELİEVLER'DE 4. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

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İnşaat, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE 4. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika


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